Il traffico selvaggio dei monopattini elettrici ha bisogno di essere regolamento. La pensano così gli esponenti dell'opposizione in Consiglio comunale a Milano dopo i molteplici incidenti che si sono verificati da inizio anno a oggi, molti dei quali gravi. Così, il capogruppo di Fratelli d'Italia Andrea Mascaretti ha depositato a Palazzo Marino una proposta chiara e concreta: istituire l'obbligo di indossare il casco quando si una uno dei monopattini elettrici e targarli tutti.

La proposta: Targa e casco obbligatorio

In una nota diramata dal partito, Mascaretti ha scritto: "A Milano è necessario mantenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti legato all'utilizzo dei monopattini a propulsione elettrica che nella nostra Città hanno avuto un notevole incremento". Poi ha aggiunto: "È ormai evidente a tutti che è necessaria una seria regolamentazione per ridurre i rischi cui incorrono gli stessi utilizzatori dei mezzi e anche gli altri utenti della strada, i pedoni, specialmente anziani e bambini, i ciclisti e gli automobilisti". In più, il capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia ha proposto di rivedere i limiti di velocità: "Venti chilometri orari su territorio cittadino e sei chilometri all'ora nelle zone a traffico limitato, così da prevenire incidenti che sono sempre più frequenti".

Incidente tra monopattino e camion, grave un 51enne

Nella giornata di ieri, martedì 29 giugno, un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente mentre guidava un monopattino elettrico. Il sinistro si è verificato all'incrocio tra via Litta Modignani e via Bovisasca. Secondo quanto ricostruito, il 51enne – successivamente ricoverato in gravi condizioni al Niguarda di Milano – è andato a scontrarsi contro un camion.