Scontro tra due tir sullo svincolo della tangenziale, camionista resta intrappolato tra le lamiere Terribile incidente sulla tangenziale di Milano dove nella notte due camion si sono scontrati: un conducente è stato estratto dalle lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un terribile incidente in Lombardia. Questa notte nel territorio di Milano, due camion si sono scontrati. L'impatto si è verificato allo svincolo tra la tangenziale est esterna (la A35 Teem) e la Brebemi. Nell'impatto è rimasto ferito un camionista di 41 anni. L'uomo era intrappolato tra le lamiere. Le sue condizioni, in base a quanto si legge dal portale dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non sembrerebbero essere gravi.

La dinamica è ancora poco chiara: svolti i rilievi

L'incidente si è verificato nella notte tra mercoledì e giovedì 1 settembre, poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale: la dinamica è ancora poco chiara, gli investigatori quindi hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirla esattamente e accertare eventuali responsabilità. Oltre loro, erano presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Il 41enne era rimasto bloccato nella cabina del mezzo

I pompieri hanno estratto il 41enne dalla cabina dove era rimasto bloccato dopodiché hanno provveduto a liberare la strada dalla presenza dei due mezzi accidentati. Per consentirlo, gli agenti hanno chiuso al traffico lo svincolo autostradale che dopo alcune ore è stato riaperto.

Presente anche il personale medico di Areu: gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferire l'uomo in pronto soccorso. Il 41enne è stato ricoverato in codice verde all'ospedale di Melegnano: non avrebbe riportato gravi ferite o traumi. Non si hanno notizie invece sulle condizioni di salute del conducente dell'altro tir.