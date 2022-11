Scontro tra due auto, un uomo resta intrappolato nell’abitacolo: coinvolta una bambina di 6 anni Due auto si sono scontrate davanti a un supermercato a Brescia. Un uomo è rimasto intrappolato nell’abitacolo. Coinvolta anche una bambina di 6 anni ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Due auto si sono scontrate lungo viale Sant'Eufemia a Brescia. L'incidente è avvenuto verso le 8 di questa mattina, venerdì 25 novembre. Stando alle prime informazioni, a essere coinvolti oltre ai due conducenti c'è anche una bambina di 6 anni.

Lo schianto vicino al supermercato

Ancora la dinamica è tutta da chiarire. Sul caso ci sta lavorando la polizia locale di Brescia che già si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità su un tratto molto trafficato della strada, quello che collega Rezzato alla città. Quello che è certo è che lo schianto è avvenuto all'altezza del supermercato Italmark e che ha provocato lunghissime colonne di auto, oltre a rallentamenti sulle strade secondarie.

Il grande caos è stato dovuto soprattutto al fatto che tra le persone coinvolte c'era anche una bambina di 6 anni. Chiamati i soccorsi, questi sono arrivati con due ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco di Brescia. Le condizioni della bambina non sarebbero preoccupanti, ma è stata comunque trasportata al pronto soccorso pediatrico del Civile.

L'uomo rimasto intrappolato nell'abitacolo

Particolare attenzione è stata rivolta anche a uno dei due uomini, di 44 e 53 anni, all'interno delle auto, una Citroen e una Renault Capture. Una di queste, infatti, ha subito più dell'altra gli effetti dello schianto.

Il conducente è rimasto intrappolato nell'abitacolo. Per farlo uscire, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Come la bambina, una volta libero anche lui è stato trasportato in codice giallo al Civile di Brescia.