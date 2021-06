Venerdì pomeriggio sul Lago di Como, nei pressi di Tremezzina, si è verificato un incidente tra barche: alla guida di una delle imbarcazioni c'era una ragazza di 21 anni. La giovane, di nazionalità belga, è stata sottoposta agli arresti domiciliari e domani mattina sarà interrogata dal giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida. Nell'incidente è morto Luca Fusi, uno studente universitario di 22 anni originario del Comasco.

La 21enne potrebbe essere accusata di omicidio colposo

Nei confronti della 21enne potrebbero pendere le accuse di omicidio colposo e naufragio. Stando a una prima ricostruzione, la ragazza stava guidando il motoscafo di proprietà del patrigno a una velocità sostenuta tanto da viaggiare con la prua alzata. Con lei, viaggiavano altri undici ragazzi. Fin da subito, la giovane ha affermato di non essersi accorta dell'altra imbarcazione. Inoltre, sulla base di quanto riportato dall'agenzia Ansa, avrebbero avuto la musica troppo alta tanto da non sentire le grida dei tre giovani che cercavano di avvisarli della loro presenza.

Mercoledì si svolgeranno i funerali di Luca

La ragazza è stata arrestata per evitare che rientrasse in patria. È stata inoltre sottoposta all'alcol test risultando negativa e ha dato il consenso per sottoporsi all'esame tossicologico. La Procura ha disposto l'autopsia sulla salma del ragazzo che sarebbe morto sul colpo. Sono inoltre stati sequestrati entrambi i mezzi sui quali verranno svolte ulteriori perizie. I funerali del ragazzo di 22 anni si svolgeranno mercoledì alle 11.30 a Guanzate. Per lo stesso giorno è stato proclamato il lutto cittadino.