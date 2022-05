Scontro tra auto e moto lungo la strada Statale 36: centauro in gravi condizioni Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio, sulla strada statale 36 c’è stato uno scontro tra un’auto e una moto: un centauro è stato ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un incidente lungo le strade lombarde: nel pomeriggio di oggi, sabato 14 maggio, lungo la strada statale 36 un'automobile si è scontrato contro una moto. Sul posto sono intervenuti sia i medici che i paramedici del 118 che le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso. Per il momento, in base a quanto appreso, sembrerebbe che il centauro sia in gravi condizioni.

Il motociclista trasferito d'urgenza in ospedale

L'incidente si è verificato all'interno della galleria San Martino: al chilometro 52 due mezzi si sono schiantati. L'incidente ha causato il blocco del traffico in direzione Milano. Dalle notizie rilasciate, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un elicottero – che è decollato da Como – un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco. Per il momento, non si conosce la gravità delle sue condizioni. Non è chiaro se vi siano altre persone coinvolte per le quali è stato previsto un ricovero.

I rilievi affidati alla polizia stradale di Lecco

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Lecco: gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente anche per accertare eventuali responsabilità. Oltre loro, sul posto erano presenti i vigili del fuoco che hanno aiutato i poliziotti a mettere in sicurezza l'area in modo da consentire un repentino ripristino della circolazione. Nel frattempo, per uscire dalla strada statale 36, è stato consigliato agli automobilisti di usare lo svincolo "Lecco Nord".