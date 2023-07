Scontro frontale tra un’auto e un camion: un uomo muore carbonizzato Si è verificato un terribile incidente stradale a Brusaporto, in provincia di Bergamo: un’auto e un camion si sono scontrati. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco e un uomo è morto carbonizzato.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è verificato un incidente a Brusaporto (Bergamo) nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 10 luglio. Intorno alle 15 si è registrato uno scontro frontale tra un camion e un'automobile. Entrambi i mezzi hanno preso fuoco dopo l'impatto e l'uomo che era al volante dell'auto è morto carbonizzato.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche le informazioni attorno a questo incidente stradale. Non è ancora chiara la dinamica. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118: sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Si è però reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati dalla Centrale di Bergamo e dal distaccamento di Dalmine. Con loro c'erano anche i volontari di Gazzaniga e Romano di Lombardia.

Non si conosce l'identità dell'uomo morto carbonizzato

I pompieri hanno così spento le fiamme e, soprattutto, cercato di recuperare il conducente: per l'uomo però non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Per il momento non si conoscono le sue generalità.

Presenti anche i carabinieri di Seriate che invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire cosa possa essere successo e soprattutto accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso. Per consentire tutte le operazioni, è stata chiusa la strada: di conseguenza il traffico è rimasto bloccato per alcuni minuti.