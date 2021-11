Scontro frontale tra due auto, una prende fuoco: conducente muore carbonizzato L’altro conducente dell’auto, un uomo di 60 anni, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale: ha riportato un trauma toracico, al bacino e uno a una gamba.

Due terribili incidenti stradali a distanza di pochi minuti nella giornata di oggi, venerdì 19 novembre: a Badia Pavese, comune in provincia di Pavia, un uomo è rimasto carbonizzato dopo che la sua auto ha preso fuoco a seguito di uno scontro frontale con un altro veicolo. Anche in provincia di Brescia, sulla strada provinciale di Collio, un uomo di 40 anni è invece morto dopo che è uscito di strada e la sua macchina si è ribaltata finendo in un fiume. I soccorsi lo hanno trovato in arresto cardio circolatorio e non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. In entrambi i casi, gli agenti della polizia stradale stanno svolgendo i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica della vicenda.

L'auto ha preso fuoco dopo il terribile scontro frontale

Gli operatori sanitari dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) sono arrivati sulla strada provinciale Sp193 alle 5.25. I medici e i paramedici sono arrivati a bordo di due automediche e due ambulanze. Uno dei conducenti, di cui ancora non si conosce l'età, è morto carbonizzato. La sua auto ha infatti preso fuoco dopo l'impatto. L'altro invece, un uomo di 60 anni, è stato portato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia.

L'altro conducente è stato trasferito in ospedale

Il 60enne ha riportato un trauma toracico, uno al bacino e uno a una gamba. Non sarebbe però in pericolo di vita. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e proceduto alla rimozione del veicolo dalla carreggiata. La polizia stradale sta svolgendo i rilievi per accertare le responsabilità e capire cosa sia successo.