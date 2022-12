Scontro frontale tra due auto: donna muore sul colpo Tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre, in provincia di Bergamo, si è verificato un terribile incidente: una donna è morta sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Giuseppina Cortesi è morta a cinquant'anni. Si trovava nell'auto che nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 dicembre 2022 si è scontrata contro un altro veicolo a Borgo di Terzo (Bergamo). La cinquantenne è morta sul colpo: all'arrivo dei medici e paramedici del 118 non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Con lei, c'era il marito che – stando a quanto appreso fino a questo momento – si trovava alla guida.

L'incidente è avvenuto poco prima dell'1.30 in via Nazionale: le due auto si sarebbero schiantate frontalmente. Restano però ancora sconosciute le cause: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non appena si avrà un quadro più preciso, sarà possibile accertare eventuali responsabilità.

Altre tre persone sono rimaste ferite

Insieme alle forze dell'ordine, c'erano anche i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo della donna e svolto tutte le operazioni di messa in sicurezza del luogo, tra cui la rimozione dei veicoli. Le immagini mostrano come l'impatto sia stato molto violento, non lasciando scampo alla povera cinquantenne.

Ci sono poi altre tre persone coinvolte nell'incidente: una dovrebbe essere il marito di Cortesi mentre le altre due dovrebbero essere il conducente e il passeggero che si trovavano nell'altra auto. Tutte e tre sono state trasferite in ospedale in codice giallo dai medici e i paramedici inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu): nessuno di loro avrebbe riportato ferite gravi e infatti non sarebbero in pericolo di vita.