Scontro frontale tra auto, ragazza di 24 anni estratta dalle lamiere: è in fin di vita È in pericolo di vita la ragazza di 24 anni che ieri è rimasta coinvolta in uno scontro frontale avvenuto a Montichiari (Brescia).

Ancora un terribile incidente in Lombardia. A Montichiari, comune in provincia di Brescia, nella mattinata di ieri, domenica 10 luglio, una ragazza di 24 anni è rimasta coinvolta in un terribile scontro frontale. La ragazza è stata estratta dalle lamiere e versa ancora oggi in condizioni terribili. Per il momento restano sconosciute le cause del sinistro: le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruirle e accertare eventuali responsabilità.

La 24enne avrebbe invaso la corsi opposta

In base alle prime informazioni, sembrerebbe che la 24enne fosse al volante di una Micra: attorno alle 9.30 avrebbe sbandato mentre viaggiava sull'ex Statale Lenese, in direzione Ghedi. La sua auto avrebbe invaso la corsia opposta e si sarebbe schiantata con una Kia dove a bordo c'era una famiglia con una bimba di sette anni. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una Jeep, che non è riuscita a frenare in tempo.

La 24enne potrebbe essere stata colta da un malore

Sul posto è intervenuta la polizia stradale: gli agenti non escludono alcuna ipotesi. Quella più probabile è che la 24enne – di cui non si conoscono le generalità – possa essere stata colta da un malore. Gli operatori sanitari del 118 l'hanno trasferita agli Spedali Civili di Brescia con un elicottero: al momento è ricoverata in seconda rianimazione.

In base all'ultimo bollettino, è in pericolo di vita e in prognosi riservata. In condizioni meno gravi, la famiglia che viaggiava sulla Kia. Tutti e tre hanno riportato delle lievi lesioni e sono stati trasferiti negli ospedali di Desenzano e della Poliambulanza di Brescia.