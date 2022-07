Scontro frontale con un’automobile, motociclista sfonda parabrezza: è gravissimo In provincia di Brescia, nella serata di ieri lunedì 18 luglio, un uomo di 50 anni si è scontrato frontalmente con un’auto: è ricoverato in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È in gravissime condizioni l'uomo di cinquant'anni che nella serata di ieri, lunedì 18 luglio, si è scontrato frontalmente contro un'auto. L'incidente si è verificato in provincia di Brescia. Il motociclista è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Illeso il conducente dell'auto coinvolta.

Alla guida dell'Audi A3 un turista olandese

In base a quanto riportato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", l'incidente è avvenuto alle 21.30 a Roè Volciano. Scenario di questi terribili episodi è, ancora una volta, la Gardesana Ss 45 bis. Il motociclista stava scendendo verso il lago quando, all'altezza dell'hotel e del ristorante Olivi, si è scontrato con l'auto. Alla guida dell'Audi A3 c'era un turista olandese che invece stava svoltando verso i Tormini.

Sfondato il parabrezza dell'auto

L'impatto sarebbe stato talmente tanto violento che il parabrezza dell'Audi, nel posto del passeggero, si è sfondato. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Considerate le sue condizioni, gli operatori hanno deciso di trasferire il 50enne con un elicottero agli Spedali Civili di Brescia dove è stato ricoverato in codice rosso.

I rilievi affidati alla polizia stradale

Presenti anche gli agenti della polizia stradale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non è chiaro come lo scooter si sia scontrato contro l'auto. Bisognerà quindi raccogliere gli elementi necessari che possano consentire di accertare eventuali responsabilità.