Scontro frontale a Lograto: donna di 60 anni trasportata d’urgenza in ospedale, è grave Una donna di 60 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale verificatosi a Lograto, in provincia di Brescia. La 60enne ha riportato gravi traumi all’addome, alle gambe e al volto ed è stato trasportata in codice rosso all’ospedale Civili di Brescia. Ferite anche altre quattro persone.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Una donna di 60 anni è stata trasportata d'urgenza in ospedale dopo un incidente tra auto verificatosi sulla strada statale SS253 a Lograto, in provincia di Brescia. Lo scontro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 24 agosto. Sul posto il personale medico del 118 e le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non è infatti ancora chiaro di chi sia la responsabilità di quanto accaduto.

I rilievi affidati alla polizia stradale

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 13.58. Lo scontro frontale è avvenuto in zona "Giardineria". Sul posto sono stati inviati i medici e i paramedici a bordo di un'automedica e quattro ambulanze. Con loro anche un elisoccorso. Per le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono intervenuti i vigili del fuoco mentre i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale.

La 60enne ricoverata con diversi traumi in codice rosso

Il ferito più grave è una donna di 60 anni, forse una dei conducenti, che ha riportato un trauma al torace, all'addome, al bacino e a una gamba. La 60enne è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Civili di Brescia. Con lei anche una donna di 43anni che si trovava nel sedile posteriore è che ha ferite al volto e al bracco. La 43enne è stata portata agli Opedali Civili in codice giallo. Codice giallo anche per un ragazzino di 13 anni che invece ha riportato un trauma alla gamba. Altre due persone, un uomo e una donna, sono state invece portate in codice giallo all'ospedale Poliambulanza di Brescia.