Scomparso da cinque giorni, lo trovano morto nella soffitta di casa sua: il caldo lo ha reso irriconoscibile Maurizio Braglia, 53enne di Mantova, è stato trovato morto nella soffitta di casa sua cinque giorni dopo il decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Da cinque giorni non si avevano più notizie di Maurizio Braglia, 53enne di Mantova: è stato trovato morto nella soffitta di casa sua. Qui era andato a prendere un oggetto ma improvvisamente era stato colpito da un malore. Tutto è accaduto nel condominio di via Cavriani, nel centro della città. Il 53enne viveva da solo e frequentava poche persone.

A dare l'allarme è stato un altro inquilino che si è preoccupato per un forte odore provenire dalla casa dell'uomo. In pochi minuti si è presentata sul posto la polizia che lo ha poi trovato in soffitta: il caldo afoso, lo aveva reso irriconoscibile, tant'è che in un primo momento si era pensato ad un senzatetto che aveva trovato rifugio nello stabile o, addirittura, ad un ladro.

Gli investigatori hanno scoperto che era lui perché hanno trovato la chiave del solaio infilata nella toppa e il cellulare sul tavolo. L'ipotesi quindi è che Maurizio Braglia fosse salito in soffitta per prendere qualcosa e che poi è stato colpito da un malore improvviso. Forse il forte caldo le sue precarie condizioni di salute gli sono stati fatali. Maurizio infatti aveva fatto il disc jockey: aveva dovuto smettere quando era stato colpito da una grave malattia.