Esce per prendere una pizza, poi scompare: il figlio di Carmine D’Errico indagato per l’omicidio del padre Il figlio di Carmine D’Errico, l’uomo scomparso dallo scorso 30 dicembre da Cusano Milanino, sarebbe indagato per l’omicidio del padre.

Carmine D’Errico e il figlio Lorenzo

Il figlio di Carmine D'Errico, il 65enne uscito di casa a Cusano Milanino il 30 dicembre scorso per comprare delle pizze e mai tornato, sarebbe indagato per l'omicidio del padre. Lo riporta l'Ansa spiegando che dopo l'apertura del fascicolo da parte della Procura con l'ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti, il nome di Lorenzo D'Errico, 35enne, sarebbe finito nel registro degli indagati. In un primo momento si era sparsa la voce di un suo presunto coinvolgimento quando i carabinieri lo avevano accompagnato in caserma per notificargli il sequestro dell'abitazione dove viveva con il padre. In questi giorni Lorenzo sta vivendo dalla compagna in provincia di Parma.

Sopralluogo nella villetta di Carmine, si cercano tracce di sangue

Intanto gli inquirenti continuano a indagare. Nel nuovo sopralluogo effettuato nella villetta dove padre e figlio vivevano da separati in casa, come da Lorenzo stesso confermato agli investigatori, i carabinieri stanno cercando indizi che possano dare credito all'ipotesi dell'omicidio di D'Errico. Nella fattispecie, gli investigatori stanno cercando tracce di sangue o prove che possano confermare il coinvolgimento diretto del 35enne nella sparizione e nell'omicidio del 65enne. Ma i dubbi sono diversi. L'automobile di Carmine, atteso il 31 dicembre a Sant'Angelo Lodigiano per una vacanza organizzata da tempo con gli amici, è stata trovata solo una settimana più tardi a 350 metri da casa. Al suo interno i Ris non hanno trovato nulla di strano. Eppure, il giorno subito successivo alla scomparsa e nei sei seguenti, del veicolo non vi era traccia. A denunciare la scomparsa dell'uomo era stato proprio il figlio Lorenzo.