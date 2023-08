Scomparsa a Palinuro una donna uscita di casa per una passeggiata: si cerca Angela A Pasturo, in provincia di Lecco, sono state avviate le ricerche per Angela: in campo per cercarla anche i cani.

A cura di Giorgia Venturini

Nella zona di Pasturo, in provincia di Lecco, sono state avviate le ricerche per Angela, una donna uscita di casa forse per una passeggiata e mai più tornata. Il soccorso alpino, in un post Facebook, fa sapere che la zona in cui la si sta cercando è Pialleral o Resinelli: "Per favore se qualcuno ha visto questa signora, contatti immediatamente il 112".

Subito si sono messi a servizio delle ricerche i tecnici della Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. A dare un supporto concreto ci sono anche i trialisti del Moto Club Valsassina, così come le unità cinofile dell’ANC – Associazione nazionale Carabinieri e le unità molecolari del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Le ricerche stanno continuando da ore e continueranno anche nel pomeriggio e in serata.