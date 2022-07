Scompare nel nulla il giorno dell’anniversario della morte del fratello: si teme il peggio La Protezione civile alla ricerca di un agricoltore 57enne che da domenica, dopo il lavoro in cascina, non ha più fatto ritorno a casa. Il suo trattore abbandonato nei campi, dell’uomo nessuna traccia.

Una persona tranquilla, abitudinaria, tutta casa e lavoro nei campi della sua cascina. Per questo la madre, quando non ha visto rincasare il figlio 57enne alla solita ora, ha dato immediatamente l'allarme. È scomparso da due giorni Sergio Poli, agricoltore di Borgo San Giacomo (Brescia): era uscito domenica a bordo del suo trattore per irrigare le coltivazioni di mais, e non ha più fatto ritorno. Un giorno che non era un giorno come un altro, ma l'anniversario della morte del fratello di Sergio. Una coincidenza troppo strana, secondo la madre e i concittadini.

"Sergio è una persona molto conosciuta, e tutta la comunità di Borgo San Giacomo è in apprensione. In questi giorni ricorreva la morte del fratello, annegato nell’Oglio oltre 40 anni fa. Ci auguriamo che venga trovato al più presto", ha detto Giuseppe Lama, sindaco del paese. Intanto nella frazione Acqualunga è stato allestito il campo base di Protezione civile e Vigili del fuoco, alle prese con le ricerche dell'uomo scomparso. Inutile l'intervento dell'elicottero, che ha scandagliato tutta la zona senza successo.

"Una persona estremamente riservata dedita al lavoro e alla cura della madre, con la quale viveva", ha spiegato il primo cittadino. "Stava sempre nella sua cascina, a prendersi cura della sua attività: sempre intento a lavorare nei campi. Ha sempre vissuto lì. È strano che sia stato trovato il trattore abbandonato nel campo che stava irrigando e non lui. Spero non gli sia successo nulla e speriamo di trovarlo incolume".