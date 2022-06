Scompare nel lago di Como e viene recuperato dopo un’ora: 17enne in gravissime condizioni Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 2 giugno, un ragazzo di 17 anni si è tuffato nel Lago di Como e non è più riemerso: dopo un’ora è stato recuperato, in gravissime condizioni, dai vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È gravissimo il ragazzo di 17 anni che ieri pomeriggio, giovedì 2 giugno, si è tuffato nel Lago di Como e non è più riemerso: dopo circa un'ora di ricerche, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperarlo ancora vivo. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 che, dopo avergli fornito le prime cure, lo ha trasferito in ospedale con ancora le manovre di rianimazione in corso.

Il ragazzo si era tuffato insieme a un amico

Le sue condizioni sono infatti disperate considerato che è stato immerso in acqua per molto tempo: in base alle prime testimonianze, l'adolescente si trovava in compagnia di alcuni amici quando a un certo punto si è tuffato insieme a un amico. I due, a un certo punto, erano in difficoltà: uno è riuscito a tornare a riva, l'altro no. Preoccupati dal fatto che non riemergesse più, gli amici hanno chiamato – intorno alle 18.30 – i soccorsi: i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono subito attivati e sono riusciti poi a rintracciarlo.

Una settimana fa, 17enne si tuffa e non riemerge: morto il giorno dopo

Un episodio simile si è verificato meno di una settimana fa: un altro 17enne, in zona viale Geno, si era tuffato con alcuni amici sempre nel lago di Como. Il turista tedesco non è però riuscito a riemergere. Anche in questa occasione, ovviamente, si era immediatamente attivata la macchina dei soccorsi: i sommozzatori dei vigili del fuoco si erano gettati in acqua. Dopo circa trenta minuti erano riusciti a recuperare l'adolescente ancora vivo: i medici e i paramedici del 118 lo avevano allora portato in ospedale dove purtroppo è morto il giorno successivo.