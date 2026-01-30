milano
Sciano fuoripista e provocano una valanga nella Bergamasca, denunciato il ferito 46enne: gli altri 8 fuggono

Si è verificata una valanga di circa 30 metri a Foppolo (Bergamo) che ha coinvolto 9 sciatori fuoripista. Nessun ferito grave, ma per uno di loro è scattata la denuncia.
A cura di Giulia Ghirardi
Nei giorni scorsi una forte nevicata ha interessato Foppolo, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Il paese è stato ricoperto da almeno 25 centimetri di neve fresca che si sono poi depositati sopra uno strato più vecchio e ghiacciato. Proprio questa sovrapposizione ha, però, favorito il distacco di una valanga che ha coinvolto 9 sciatori impegnati in un fuoripista. Uno di loro è stato denunciato perché ritenuto tra i responsabili dell'origine della slavina.

La vicenda

Secondo le informazioni disponibili, il gruppo, arrivato in paese mercoledì, lo scorso 28 gennaio, avrebbe raggiunto la zona della Valgussera per poi spostarsi a sciare fuori dalle piste, deviando di alcune centinaia di metri rispetto al percorso di rientro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, due sciatori avrebbero attraversato il fronte del manto nevoso sotto il paravalanghe, innescando il distacco della valanga. La slavina, larga circa trenta metri, è quindi scivolata a valle per circa duecento metri: uno sciatore è rimasto parzialmente sepolto, ma sarebbe riuscito a liberarsi da solo, riportando ferite lievi.

Sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 da Sondrio. Al momento, l'uomo, 46 anni e residente a San Pellegrino, è l'unico a essere stato identificato e denunciato per aver provocato la valanga. Gli altri sciatori si sarebbero, infatti, allontanati prima dell'arrivo dei soccorritori, che hanno comunque verificato che non vi fossero persone sotto la neve.

Il Comune ha fatto sapere di non prevedere sanzioni, ma ha invitato al rispetto della segnaletica. Sebbene, infatti, non ci sia un'ordinanza comunale sul fuoripista, rimane "un'attività vietata", ha spiegato il vicesindaco Alessandro Gherardi. "I divieti non esistono per caso e dovrebbero essere rispettati", ha aggiunto il sindaco Eli Pedretti. "Perché rischiano di andarci di mezzo anche le persone che intervengono per i soccorsi".

Attualità
Bergamo
Cronaca
