Schianto tra due auto nel Cremonese: muore sul colpo a 82 anni Felice Capuano

A perdere la vita nel violento schianto di questa mattina a Spino d’Adda (Cremona) tra due auto è Felice Capuano, 82 anni, residente sul territorio e molto conosciuto.
A cura di Francesca Caporello
Foto di repertorio
Drammatico incidente stradale questa domenica 8 febbraio a Spino d’Adda, in provincia di Cremona. Intorno alle 11.40 due auto si sono scontrate in corrispondenza dell’innesto di via Parma sulla Sp1 e a causa del violento impatto un uomo di 82 anni, Felice Capuano, ha perso la vita. 

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, Capuano, residente a Spino d'Adda, viaggiava alla guida della sua Toyota Auris proveniente da via Parma, con accanto a lui la moglie di 78 anni, rimasta ferita non in maniera grave. Alla guida dell'altra auto coinvolta – un’Audi A4 – invece si trovava un 80enne, che avrebbe riportato anche lui ferite lievi e guaribili in pochi giorni. Purtroppo non ha potuto fare nulla per evitare lo scontro.

Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco di Crema, che hanno subito provveduto alla messa in sicurezza dell’area e liberare gli automobilisti dalle lamiere. Presente anche il personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell'incidente due automediche provenienti dall’ospedale di Lodi e due ambulanze della Croce Rossa Italiana di Lodi.

Mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati all'ospedale San Raffaele di Milano, la Polizia Stradale di Crema si è messa subito al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità di quanto accaduto. La circolazione nella zona ha subito pesanti rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

