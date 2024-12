video suggerito

Scavalca la ringhiera del castello e cade nel vuoto per diversi metri: trasferito in ospedale Un ragazzo di 22 anni ha scavalcato la ringhiera di un castello presente a Brescia ed è precipitato nel vuoto: ha riportato gravi ferite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 dicembre, si è verificato un incidente a Brescia. Un ragazzo ha tentato di scavalcare la ringhiera che circonda il piazzale del bastione San Faustino in castello ed è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle 15.30 il ragazzo – un 22enne – avrebbe provato a scavalcare la ringhiera dell'area dove si trova la locomotiva. Il giovane è però precipitato nel vuoto per diversi metri. Gli amici che in quel momento si trovavano con lui, hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica e in codice rosso.

Una volta lì, i medici e i paramedici hanno constatato che le condizioni del ragazzo – che non ha mai perso conoscenza – erano meno gravi del previsto. Lo hanno trasferito in codice giallo all'ospedale Civile di Brescia dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Presenti anche i carabinieri di Brescia che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il 22enne ha raccontato di aver scavalcato e aver perso l'equilibrio. Sembrerebbe quindi trattarsi di un'azione goliardica che, fortunatamente, è finita meglio del previsto.