Scatta l’allarme antincendio al Castello Visconteo a Pavia: nube si diffonde nel deposito dei dipinti A causa di una nube di sostanze che si è diffusa nel deposito dei dipinti, sono stati chiusi i musei presenti nel castello visconteo a Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, giovedì 7 novembre, è scattato l'allarme antincendio al Castello Visconteo a Pavia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non si segnalano né danni all'edificio né feriti.

Perché sono intervenuti i vigili del fuoco

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. I pompieri sono intervenuti dopo che si è attivato il sistema antincendio. Questo si sarebbe attivato dopo la diffusione di una nube di sostanze estinguenti che sarebbero partite proprio dal deposito dove sono custoditi i dipinti dei Musei Civici. Questo si trova al piano superiore del Castello Visconteo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pavia che si sono messe subito all'opera per comprendere cosa possa essere successo. In primo luogo hanno effettuato tutte le operazioni di ventilazione nei locali interessati: in questo modo hanno garantito la sicurezza e preservato il patrimonio artistico che è custodito all'interno.

Chiusi i musei civici per tutta la giornata di oggi

Non ci sono persone ferite né ci sarebbero danni alle strutture. Non è chiaro però cosa possa aver provocato lo sprigionamento della nube. In ogni caso, in via precauzionale, il Museo è rimasto chiuso per tutta la giornata. Domani potrebbero esserci maggiori aggiornamenti sull'accaduto.