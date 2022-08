Scappa di casa e viene abusata da un gruppo di adulti: 13enne ritrovata a Brescia La Procura di Brescia ha aperto un’inchiesta contro ignoti con l’ipotesi di reato di violenza sessuale. La ragazzina, scappata qualche giorno fa da casa nel Vicentino, ha raccontato di aver avuto rapporti con “due o tre adulti” nella zona della stazione.

Immagine di repertorio

Era scomparsa dalla provincia di Vicenza, e i genitori avevano immediatamente denunciato il suo allontanamento. Dopo alcuni giorni, la 13enne scappata di casa è stata trovata nella zona di Brescia: in quel momento, ai carabinieri avrebbe raccontato di aver avuto rapporti sessuali con "due o tre uomini", e gli esami medici in ospedale avrebbero confermato le sue dichiarazioni. La Procura di Brescia indaga ora sui presunti abusi, avvenuti proprio nel capoluogo lombardo.

La stazione di Brescia

La ragazzina, che frequenta le scuole medie nella provincia veneta, avrebbe raccontato di aver conosciuto il gruppo di adulti nella zona intorno alla stazione di Brescia: con loro, avrebbe poi avuto dei rapporti sessuali consenzienti. Ma il consenso, a 13 anni, per la legge non esiste. Per questo la procura ha aperto un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di reato di violenza sessuale, e i genitori della 13enne hanno sporto denuncia.