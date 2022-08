Scappa da casa e subisce un abuso di gruppo: si cercano i tre uomini che hanno violentato una 13enne Si cercano i responsabili della violenza sessuale ai danni di una ragazzina di 13 anni che era scappata da Vicenza ed era poi stata rintracciata a Brescia.

Nella giornata di ieri, mercoledì 24 agosto, è balzata agli onori di cronaca la storia di una ragazzina di 13 anni che avrebbe avuto alcuni rapporti sessuali con almeno tre uomini. La minorenne era scappata da casa sua, in provincia di Vicenza, ed è stata ritrovata a Brescia. In base alle ricostruzioni degli inquirenti, la violenza si è consumata in un appartamento della Bassa Bresciana.

È stato aperto un fascicolo contro ignoti

Sul caso, la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo: a indagare è la pubblica ministera Federica Ceschi. All'inchiesta collabora anche la Procura dei minori. Per il momento l'inchiesta è stata aperta contro ignoti. In base alle indagini, è emerso che la ragazzina, che frequenta ancora le scuole medie, si è allontanata da casa in maniera volontaria. I genitori, non vedendola rientrare, hanno immediatamente allertato i carabinieri.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarla

Dalle ricostruzioni dei carabinieri, è stato possibile scoprire che la 13enne aveva preso il treno da Vicenza ed era arrivata a Brescia. In stazione avrebbe incontrato questo gruppo di uomini che l'avrebbe poi portata nell'appartamento. Non è chiaro se la ragazzina conoscesse già i suoi violentatori.

I carabinieri sono riusciti a rintracciarla e una volta recuperata, è stata riportata dai genitori. A loro ha poi raccontato di aver avuto un rapporto sessuale con tre uomini. I genitori l'hanno quindi trasferita in ospedale a Vicenza: i medici del San Bortolo hanno confermato la versione della ragazzina. Adesso i militari sono sulle tracce del gruppo che ha organizzato questa aberrante vicenda.