Coppia aggredita al parco: lei viene violentata da due uomini mentre tengono lui immobilizzato Dopo averli minacciati e derubati, hanno immobilizzato lui e violentato ripetutamente lei. Convalidato l’arresto per due egiziani.

A cura di Fabrizio Capecelatro

È stato convalidato l'arresto per i due uomini fermati lo scorso 24 luglio per aver aggredito una giovane coppia nel parchetto di via Carlini, zona piazza Frattini, a Milano. I due, dopo aver picchiato e immobilizzato lui, hanno entrambi violentato la donna, scagliando poi contro di lei bottiglie e altri oggetti.

L'aggressione della giovane coppia

I fatti risalgano a domenica 24 luglio, quando alcuni passanti hanno avvertito i Carabinieri di un'aggressione nel parchetto che sorge fra via Lorenteggio e piazza Frattini.

Vittime della violenza sono due ragazzi, entrambi rumeni: lui ha 22 anni e lei 30. La coppia è stata prima minacciata da due uomini di origine egiziana, uno 19enne e l’altro 34enne, e poi derubata.

Quindi il ragazzo è stato immobilizzato con calci e pugni e, mentre lui era inerme, hanno violentato ripetutamente lei. Dopo lo stupro, si sono allontanati di corsa lanciando bottiglie e altri oggetti contro le loro vittime, per continuare a infierire su di loro, come se non bastasse quello che gli avevano già già fatto.

I Carabinieri hanno velocemente rintracciato gli autori di questo atroce delitto e li hanno arrestati, trasferendoli nel carcere di San Vittore.

La convalida dell'arresto

Oggi il Gip Tommaso Perna ha convalidato l'arresto per Mohamed Abdelaziz e Gamal Salem (questi i nomi due violentatori), confermando che abbiano agito con modalità "violente e allarmanti".

A colpire è soprattutto la testimonianza della ragazza che ha confermato di essere stata stuprata da entrambi: "Mentre io sono stata violentata il mio fidanzato è stato colpito più volte con calci e pugni, nonché con oggetti rinvenuti in strada, come alcune biciclette parcheggiate e diverse bottiglie di vetro, raccolte nei pressi dei cassonetti presenti".