Provano a rapinarli, ma poi bloccano il fidanzato e violentano la ragazza: arrestati Due ragazzi di 19 e 24 anni sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di rapinare una coppia: avrebbero anche palpeggiato la ragazza.

Hanno 19 e 24 anni, i due ragazzi che sono stati arrestati con l'accusa di aver tentato di rapinare una coppia e di aver violentato la donna. L'operazione è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 24 luglio, a Milano. I carabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia li hanno arrestati alle cinque. Ad allertarli sono stati alcuni passanti.

I due hanno provato a rapinare la coppia

I militari sono intervenuti in via Lorenteggio, all'angolo con piazza Frattini. In base ai racconti forniti dalle vittime e da coloro che hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112, i due presunti responsabili hanno avvicinato la coppia all'interno di un parchetto. I due avrebbero provato a rapinare il 22enne e la 30enne, cercando di sottrarre la borsa che aveva con sé l'uomo.

La ragazza palpeggiata dagli aggressori

Dopodiché lo avrebbero bloccato e avrebbero palpeggiato al seno e alle parti intime la donna. Hanno poi picchiato il ragazzo e hanno lanciato contro la coppia alcune bottiglie di vetro per poi scappare. I carabinieri hanno subito attivato le ricerche e infatti li hanno rintracciati poco dopo vicino al parco.

I ventenni trasferiti in carcere a San Vittore

In base a quanto riferito dai carabinieri, il 22enne avrebbe riportato alcune escoriazioni alle gambe, ma ha rifiutato il trasferimento in ospedale. Nemmeno la ragazza, sotto choc, sarebbe stata portata in pronto soccorso. I due ragazzi – che non è chiaro se abbiano o meno dei precedenti penali – invece sono stati portati nella casa circondariale di Milano San Vittore dove rimangono a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.