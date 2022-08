Scappa dalla polizia e quando viene bloccato lancia il monopattino sulla volante, arrestato Un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia di Milano per aver tentato di fuggire a un controllo e aver lanciato il monopattino contro la volante degli agenti.

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Milano dopo aver tentato di fuggire ad un controllo. Messo alle strette, una volta raggiunto dai poliziotti, l'uomo ha preso il monopattino sul quale stava scappando lanciandolo sulla volante. Dopo il trambusto, il 33enne è stato ammanettato e portato in questura. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Scappa dai poliziotti a bordo di un monopattino elettrico

Come riportato da MilanoToday, tutto è successo intorno alle 3 del mattino di oggi, venerdì 26 agosto, in via Padova. Qui una pattuglia della polizia stava facendo un giro di controlli della strada quando si è imbattuta nel 33enne che viaggiava in contromano. Nel tentativo di fermarlo, gli agenti sono stati presi in contropiede dalla fuga improvvisa dell'uomo. Il 33enne nel frattempo si è disfatto di alcuni oggetti, tra cui un coltello dalla lama lunga 20 centimetri, successivamente trovato dai poliziotti che, saliti nuovamente a bordo dell'auto, l'hanno raggiunto poco dopo.

Raggiunto, lancia il mezzo contro la volante: arrestato

Una volta bloccato, l'uomo, risultato essere un cittadino egiziano irregolare in Italia, ha cominciato a dare in escandescenza, tanto da sollevare il monopattino elettrico su cui aveva viaggiato fino a quel momento e scagliarlo contro la volante. Il 33enne è stato infine bloccato a terra dagli agenti che l'hanno ammanettato e condotto in questura. Deve rispondere delle accuse di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.