Scappa dalla Comunità e mette a segno tre rapine in una sera: arrestato un 17enne Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di Morbegno (Sondrio) per aver messo a segno tre rapine in una sera. Il giovane era da poco scappato da una Comunità terapeutica.

È scappato dalla Comunità in cui era e ha messo a segno tre rapine in una sera, prima di essere fermato ed arrestato. A finire in manette è stato un ragazzo di 17 anni di origine marocchina che è fuggito dalla Comunità terapeutica di Morbegno, in provincia di Sondrio. Le sue vittime sono state una donna, un coetaneo e un'anziana.

Scappa dalla Comunità e rapina tre persone: arrestato

Secondo quanto riportato dal Corriere della sera, una delle tre vittime del 17enne è stato un ragazzino a cui il fuggitivo ha cercato di rubare il cellulare. Ad una signora anziana ha invece sottratto qualche euro mentre una donna, minacciata dal giovane di farsi consegnare quello che aveva, è stata ricoverata in ospedale e dimessa con una prognosi di sette giorni. Le ferite riportate da quest'ultima sono state la diretta conseguenza dell'aggressione fisica mossa dal 17enne che, vedendosi rifiutare la consegna del cellulare, ha spinto la vittima scaraventandola a terra e minacciandola di morte. Tutte e tre le vittime hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri della Compagnia locale. I militari si sono quindi messi sulle tracce del giovane, riuscendolo a trovare in poco tempo e ad identificarlo.

Trasferito al centro di prima accoglienza di Torino

Durante la perquisizione, i carabinieri gli hanno trovato addosso anche parte della refurtiva. La Procura dei Minorenni di Milano, dopo il suo arresto, ha disposto il trasferimento al centro di prima accoglienza di Torino. I militari hanno approfondito le indagini per capire se altre otto rapine, messe a segno da una coppia di malviventi, potessero essere ricondotte al 17enne, scoprendo però che i filoni di indagini non si intersecano mai. Questo in virtù del fatto che il minorenne ha messo a segno le rapine in una sola sera dopo essere scappato da poco dalla Comunità.