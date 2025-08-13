milano
video suggerito
video suggerito
Inchiesta sull’urbanistica a Milano

“Sbloccateci questi progetti pls, caffè quando vuoi”: la chat che svela le pressioni di Catella sul Comune di Milano

Stando a quanto emerso dalle carte che Fanpage.it ha potuto visionare, il 12 dicembre 2024 Manfredi Catella avrebbe scritto al direttore generale del Comune Malangone per sollecitarlo a sbloccare dei progetti: “Sei un artista. Dai ragazzi adesso sbloccateci su questi progetti plz caffé quando vuoi”. Secondo il pm, i messaggi evidenzierebbero la profondità dell’asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi privati di Coima nella gestione urbanistica della città.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
49 CONDIVISIONI
Photo by Marco Ottico/Lapresse
Photo by Marco Ottico/Lapresse
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Inchiesta sull’urbanistica a Milano

"Sei un artista. Dai ragazzi adesso sbloccateci su questi progetti plz caffé quando vuoi". Stando a quanto appreso dalle carte che Fanpage.it ha potuto visionare, il 12 dicembre 2024 Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, avrebbe scritto al direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, per sollecitarlo a sbloccare dei progetti in stallo in città, con tutta probabilità quelli relativi a Pirelli 39 e Largo de Benedetti.

Tale conversazione è venuta alla luce in occasione dell'ultima udienza davanti al tribunale del Riesame dopo che la Procura ha depositato alcune memorie in cui sono contenute le analisi dei cellulari degli indagati nell'inchiesta urbanistica che ha travolto Milano. Nello specifico, la chat ha svelato l'esistenza di un vero e proprio "ufficio di coordinamento" extra-istituzionale per la gestione dei progetti urbanistici di Coima.

Questo coordinamento vedeva coinvolti direttamente Manfredi Catella, Christian Malangone e Giancarlo Tancredi, ex assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano, che si scambiavano idee e strategie su come risolvere i problemi legati a progetti come il Villaggio Olimpico e Pirelli 39 perché, come scrive Malangone in una chat del 16 luglio 2024, è "meglio sbagliare insieme che fare giusto da solo".

Leggi anche
Inchiesta urbanistica, l'imprenditore Catella voleva portare il "modello Milano" anche a Roma: cosa rivelano le chat

Stando a quanto appreso da Fanpage.it, infatti, l'obiettivo principale di tale "ufficio di coordinamento" era discutere e trovare soluzioni ai problemi legati a "pratiche Coima" considerate "estremamente problematiche" come il Pirellino, il Villaggio Olimpico, lo Scalo Romana e Largo de Benedetti. In un'altra chat datata 12 dicembre 2024 Catella, parlando di tali progetti, scrive, infatti, a Malangone: "Sei un artista. Dai ragazzi adesso sbloccateci su questi progetti plz caffé quando vuoi".

Messaggi che, secondo il pm, evidenzierebbero una costante attività di pressione da parte di Catella e, allo stesso tempo, dimostrerebbero la continuità e la profondità dell'"asservimento delle funzioni pubbliche svolte da Malangone e Tancredi agli interessi privati di Coima".

Attualità
Cronaca
Lombardia
49 CONDIVISIONI
Immagine
Cecilia De Astis travolta e uccisa a Milano da 4 minori, la bambina: “Siamo scappati per paura”
Il centrodestra chiede di chiudere i campi rom, ma quello più grande è stato aperto da loro
Non è vero che il campo rom in cui vivono i 4 bambini è abusivo
Una madre di un bambino: "Ha 11 anni, non può capire"
Perché i 4 ragazzini non sono imputabili e cosa rischiano le loro famiglie
Presi i 4 fuggitivi: sono 3 bambini e una bambina, minori di 14 anni
Chi era Cecilia De Astis, travolta e uccisa da 4 giovani a bordo di un'auto rubata
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views