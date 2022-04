Sbatte contro un cavo di ferro e cade, morto un motociclista di 48 anni Un motociclista è morto stamattina a San Donato Milanese dopo una rovinosa caduta. Secondo quanto riportato, il biker sarebbe andato a scontrarsi con un cavo di ferro in un’area di un cantiere.

Immagine di repertorio

Tragedia nella prima mattinata di oggi, lunedì 11 aprile, a San Donato Milanese. In via Buozzi, un incidente stradale ha strappato alla vita un uomo di 48 anni. La vittima, che viaggiava con il suo scooter, è stata dichiarata deceduta in loco dagli operatori sanitari arrivati.

Motociclista sbatte contro un cavo di ferro e cade, morto

Secondo quanto ricostruito e comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, tutto è successo intorno alle 7.30. Una chiamata al numero unico per le emergenze 112 avvisava del grave ferimento del motociclista, finito rovinosamente a terra a seguito di una caduta. Sul posto si sono precipitate le squadre mediche a bordo di un'ambulanza e un'automedica. I sanitari, arrivati in via Buozzi, hanno tentato in tutti i modi di rianimare il 48enne ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riportato, la vittima è un cittadino italiano. Letale sarebbe stata una profonda ferita al collo. A San Donato sono arrivati anche i carabinieri che hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Secondo quanto riportato, nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli. Il motociclista infatti sarebbe caduto da solo anche se le cause restano da accertare. Una prima ricostruzione della dinamica effettuata dai militari vuole che il 48enne abbia oltrepassato alcuni ingressi entrando in un cantiere del raccordo San Donato-Bagnolo. Qui si sarebbe scontrato con un cavo di ferro perdendo il controllo della due ruote. La gestione del traffico del tratto stradale interessato dall'incidente è stata affidata agli agenti della polizia locale.