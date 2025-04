video suggerito

Sbanda con l'auto in curva e si ribalta più volte nel Monzese: morta la conducente 49enne Una 49enne è morta nella serata del 6 aprile dopo essersi ribaltata con l'auto lungo la statale Valassina nel Monzese. La donna avrebbe perso il controllo dell'auto in curva e si sarebbe ribaltata più volte.

A cura di Enrico Spaccini

L'incidente a Giussano (foto da vigili del fuoco)

Una 49enne è deceduta nella serata di ieri, domenica 6 aprile, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 36 Valassina in direzione sud nel tratto compreso tra Giussano e Verano (in provincia di Monza e della Brianza). Stando a una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso il controllo della propria auto e, dopo aver sbandato, si sarebbe ribaltata su sé stessa più volte. All'arrivo dei sanitari, la 49enne, che viaggiava sola, era già deceduta. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 23 del 6 aprile nella carreggiata in direzione sud, verso Milano. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la 49enne avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500 bianca all'altezza di una curva al confine con Verano e, sbandando, si sarebbe ribaltata più volte.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica della Croce Bianca di Giussano con la massima urgenza. All'arrivo dei sanitari, però, la 49enne era già deceduta. Pare, infatti, che la donna sia stata sbalzata all'esterno della vettura durante uno dei ribaltamenti finendo per impattare contro l'asfalto.

I rilievi dell'incidente sono stati affidati agli agenti della polizia stradale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza con due autopompe dal distaccamento di Seregno. Al momento, sarebbe escluso il coinvolgimento di un'altra vettura nello schianto.