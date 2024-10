Sbanda con l’auto e finisce contro un palo della luce: morta una donna

video suggerito

Incidente stradale a Calvatone, comune che si trova nella provincia di Cremona. Un'automobile è finita contro un palo della luce. È morta una donna di 42 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

(foto di repertorio)

Nella giornata di oggi, giovedì 3 ottobre, si è verificato un incidente stradale a Calvatone, comune che si trova nella provincia di Cremona. Un'automobile è finita contro un palo della luce. Una persona è morta. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi in via Legorino. Una Fiat Panda stava percorrendo la strada in direzione della stata SS10. A un certo punto, per cause ancora da accertare, la conducente – una donna di 42 anni originaria di San Martino dall'Argine – ha perso il controllo del veicolo ed è andata a finire contro un palo della luce. Non è chiaro quindi se si sia trattato di un colpo di sonno o di un problema dato dall'asfalto.

Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi da alcuni automobilisti. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e paramedici, per la donna non c'era più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. È stato quindi dichiarato il decesso. Non è ancora stata diffusa l'identità della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Per il momento non sembrano coinvolti altri veicoli.