Sbalzato dalla giostra al luna park, cade e batte violentemente la testa: 38enne in pericolo di vita Un uomo di 38 anni è stato ricoverato in codice rosso dopo essere stato sbalzato da un giostra al luna park di Novegro, a Segrate. È in gravissime condizioni e in pericolo di vita.

Grave incidente nella serata di ieri, domenica 10 luglio, al luna park di Novegro, a Segrate. Un uomo di 38 anni si trovava su una giostra quando è stato improvvisamente sbalzato. L'impatto col suolo è stato devastante. Soccorso dal personale del 118, è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono particolarmente delicate e si trova ancora in pericolo di vita. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Segrate, arrivati poco dopo l'incidente sul posto.

Sbalzato dalla giostra, cade e picchia la testa: è gravissimo

Secondo quanto riportato da MilanoToday, tutto è successo intorno alle 22. Il 38enne, parrucchiere egiziano residente a Corsino, nel Milanese, era seduto sui seggiolini della giostra insieme a due amici quando, all'improvviso, è precipitato facendo un volo di circa due metri. Toccando il suolo, ha battuto la testa. Trasferito d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico di Milano, i medici della struttura gli hanno diagnosticato un'emorragia cerebrale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Segrate

In via Rivoltana, dove è allestito il luna park, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Segrate che hanno limitato l'accesso all'area dell'incidente avviando i primi rilievi. Poi, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e degli amici dell'uomo. Da accertare ancora le cause della caduta dell'uomo anche se da una primissima ricostruzione sembra che la giostra, ora posta sotto sequestro, non presentasse anomalie o guasti. I militari approfondiranno le indagini per ricostruire esattamente quanto accaduto. Intanto il 38enne lotta per la vita in ospedale.