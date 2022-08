Cade dal tetto e batte la testa: rischia di morire un uomo di 40 anni Il 40enne Eraldo Garbellini, imprenditore di un’azienda di Travagliato (Brescia), è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito dei traumi riportati dalla caduta.

A cura di Giorgia Venturini

È caduto dal tetto del capannone della sua azienda, la Garbellini Fratelli Snc di via Della Scienza a Travagliato, in provincia di Brescia. Per questo il 40enne Eraldo Garbellini, originario di Travagliato ma residente a Sulzano, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni a seguito dei traumi riportati nella caduta.

L'incidente mentre stava lavorando sul tetto

L'incidente è avvenuto verso le 17.30 di ieri venerdì 5 agosto: come riporta Brescia Today, la vittima stava lavorando sul tetto dell'edificio e si stava occupando di una copertura quando, per motivi ancora da accertare, ha perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto. Prima dell'impatto a terra ha picchiato contro un mezzo parcheggiato vicino all'edificio: questo gli ha provocato altri gravi danni.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: l'uomo, titolare con il fratello della ditta di decorazioni edili, è stato prelevato da un'ambulanza e trasportato d'urgenza alla Poliambulanza di Brescia. Si trova ricoverato in gravissime condizioni. Intanto sul luogo dell'incidente si sono precipitati anche i carabinieri della compagnia di Chiari e i tecnici dell'Ats di Brescia: spetterà a loro verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza in azienda e perché il 40enne abbia perso l'equilibrio mentre si trovava sul tetto.

Un operaio rimasto folgorato

Solo pochi giorni fa un altro incidente sul lavoro: lo scorso 26 luglio un operaio è rimasto folgorato mentre lavorava su una cabina elettrica che si trova ad Annone Brianza, comune in provincia di Lecco. L'uomo stava lavorando su una cabina elettrica che si trova all'esterno di un'azienda di via ai Pascoli che è molto vicino alla zona della Poncia. I colleghi visto quanto accaduto hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quindi il trasporto con la massima urgenza all'ospedale.