Sara Centelleghe, uccisa a forbiciate dal vicino: oggi avrebbe compiuto 19 anni Sara Centelleghe avrebbe compiuto, nella giornata di oggi, sabato 9 novembre, 19 anni: la ragazza è stata uccisa con 70 forbiciate dal vicino di casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 9 novembre, Sara Centelleghe, la ragazza di 18 anni che è stata uccisa a Costa Volpino (Bergamo) nella notte tra il 25 e il 26 ottobre dal vicino di casa, avrebbe compiuto 19 anni. Poche ore dopo il suo omicidio, compiuto dal 19enne Jashandeep Badhan, gli amici avevano raccontato a Fanpage.it che proprio in quei giorni stavano pianificando il suo compleanno.

La notte del delitto, il 19enne doveva incontrare un'amica della vittima. La giovane si trovava in casa di Centelleghe, ed è uscita proprio per rispettare l'appuntamento con Badhan. Non è chiaro cosa sia successo: il ragazzo sarebbe entrato nella palazzina, dove si trovava l'abitazione di Sara, per poi arrivare nell'appartamento della vittima.

Una volta dentro, avrebbe iniziato a frugare in una zaino. La 18enne, che stava dormendo, si sarebbe svegliata e gli avrebbe chiesto chi fosse: "Mi sono spaventato e le ho dato dei pugni", ha raccontato Badhan agli investigatori. Poi avrebbe preso un paio di forbici e l'avrebbe colpita almeno settanta volte. È poi scappato. Quando l'amica di Sara è rientrata a casa, l'ha trovata morta. Ha chiamato i soccorsi, ma ormai era troppo tardi. I carabinieri hanno svolto i rilievi e ascoltato il racconto della minorenne che ha rivelato che quella sera avrebbe dovuto incontrare il 19enne.

I militari lo hanno così convocato in caserma. Quando è arrivato, ha tenuto la mano nascosta nei pantaloni per tutto il tempo: un dettaglio che ha insospettito gli investigatori che gli hanno chiesto di mostrarla. Hanno così notato i lividi. Il 19enne pochi secondi dopo è crollato e ha confessato l'efferato delitto.