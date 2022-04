Sanità, dove saranno le 24 Case di comunità a Milano: l’elenco completo Presentata a Palazzo Marino la lista definitiva delle Case di comunità di Milano. Individuati anche gli ultimi 12 spazi. L’assessore Bertolé: “Nuovo modello di sanità”

L'elenco definitivo è pronto. Il comune di Milano ha individuato gli ultimi 12 spazi dove verranno realizzate le Case e gli Ospedali di comunità. Presentata in commissione consiliare Welfare e salute a Palazzo Marino nella mattina dell'8 aprile, la lista "è frutto della collaborazione tra i municipi e le diverse direzioni del comune", ha dichiarato l'assessore comunale Lamberto Bertolé. Le 24 strutture previste per la sola città di Milano saranno finanziate con i fondi del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I servizi delle Case di comunità

Le Case di comunità, così come gli ospedali, sono le nuove strutture che entreranno a far parte del Servizio sanitario regionale. Distribuite in tutto il territorio lombardo, riuniranno medici generali, pediatri, medici specialisti e altri professionisti del settore sanitario. Inoltre, sono previsti accordi anche con associazioni del terzo settore: volontari che saranno integrati nei vari servizi offerti al cittadino. Strutture che offriranno funzioni di assistenza primaria, attività di prevenzione e assistenza per gli aspetti più sociali. L'obiettivo, afferma Bertolé, è quello di "contribuire alla definizione di un nuovo modello di funzionamento della sanità territoriale".

Gli ultimi 12 spazi scelti

Le aree scelte per l'edificazione da zero delle case di comunità sono otto:

l'ex scuola di via Betti 71 (quartiere Gallartese)

il parcheggio di via Valsesia 95 (Baggio)

una porzione di via Ferrara 14 (Barona)

l'ex scuola Ghini (Ripamonti)

il parcheggio di via de André (Chiesa Rossa)

l'angolo tra via Salomone e via Bonfadini (Taliedo)

il mercato coperto di via Moncalieri 15

il mercato coperto di Gorla.

Verranno invece riqualificati:

parte dell'immobile di via Aldini (Quarto Oggiaro)

parte dell'immobile in via Polesine 3 (Corvetto)

un immobile in via Farini 9 (di fronte al cimitero Monumentale)

una porzione dell'ex ospedale Bassi di viale Jenner (Derganino).

Le altre già previste

Oltre quelle presentate l'8 aprile a Palazzo Marino, ci sono altre 12 zone già scelte dal Welfare milanese. Sono: