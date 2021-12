Sanità, dove saranno le case e gli ospedali di comunità in Lombardia La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera per la costituzione di 218 Case di Comunità, 71 Ospedali di Comunità e 101 Centrali operative territoriali. Ecco dove saranno.

Con una nota stampa, Regione Lombardia ha fatto sapere di aver approvato, su proposta dell'assessore al Welfare, nonché vicepresidente, Letizia Moratti, la delibera per localizzare terreni e destinare immobili al fine di realizzare 218 Case di Comunità, 71 Ospedali di Comunità e 101 Centrali operative territoriali.

Una Casa di Comunità ogni 50.000 abitanti

Tutte le strutture elencate verranno distribuite omogeneamente sul territorio lombardo e ce ne sarà una ogni 50.000 abitanti. Un Ospedale di Comunità, invece, ogni 150.000 abitanti. In questo caso, fa sapere Regione, ci sarà "particolare attenzione alle zone difficilmente raggiungibili, per le quali sono stati previsti standard di popolazione ancora più bassi". In questo modo, nell'idea di Regione, si tenta di avvicinare il cittadino alle cure primarie e collegarlo "facilmente, in base alle necessità, direttamente con la rete ospedaliera". Soddisfatta Letizia Moratti che ha commentato la delibera dicendo che, così facendo, "si conferma così la graduale e progressiva attivazione dei servizi di almeno due Case di Comunità e di un Ospedale di Comunità in ciascuna delle Ats lombarde a partire dal 31 dicembre 2021".

Dove saranno le Case e gli Ospedali di Comunità in Lombardia

Ecco di seguito la distribuzione delle Case di Comunità (d'ora in poi elencate con la sigla CdC), degli Ospedali di Comunità (OdC) e delle Centrali operative territoriali (Cot) sui territori delle otto Ats lombarde:

– Città Metropolitana di Milano: 71 CdC, 23 OdC e 36 Cot;

– Bergamo: 20 CdC, 6 OdC e 12 Cot;

– Brescia: 26 CdC, 7 OdC e 12 Cot;

– Brianza: 26 CdC, 7 OdC e 11 Cot;

– Insubria: 31 CdC, 8 OdC e 14 Cot;

– Montagna: 18 CdC, 7 OdC e 2 Cot;

– Pavia: 11 CdC, 4 OdC e 5 Cot;

– Val Padana: 15 CdC, 9 OdC e 9 Cot;

Totale: 218 CdC, 71 OdC e 101 Cot.