Un ragazzo di 26 anni è stato arrestato nella giornata di ieri, lunedì 28 dicembre, a San Giuliano Milanese con l'accusa di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato fermato dai carabinieri dopo aver accoltellato un amico a seguito di una bevuta.

Ventiseienne arrestato dai carabinieri, è accusato di tentato omicidio

Secondo quanto comunicato dai militari, il 26enne è stato fermato in piazza Italia dove i carabinieri si sono recati a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino che li aveva allertati per una lite in strada tra due coetanei. Nella richiesta d'aiuto, l'uomo aveva segnalato anche che uno dei due era armato di coltello. Così, giunti sul posto, i militari hanno trovato il 26enne, un cittadino di origini ucraine regolare in Italia, in forte stato di alterazione a causa dell'alcol bevuto poco prima. Alla vista dei carabinieri, l'aggressore ha tentato di disfarsi del coltello cominciando a insultare i militari e avvicinandosi nel tentativo di colpirli a calci e pugni. I carabinieri hanno dovuto quindi chiedere rinforzi e, con l'aiuto di un'altra pattuglia, sono riusciti a bloccarlo e trasferirlo in caserma.

Vittima accoltellata al collo, al braccio e alla schiena

Successivamente sono partite le indagini, con la raccolta delle testimonianze della vittima e dei presenti grazie alle quali i carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto emerso, il 26enne ha accoltellato l'amico, un 27enne, al collo, al braccio sinistro e alla schiena al culmine di una lite nata per futili motivi. Nel frattempo il 27enne è stato soccorso dal personale medico dell'Areu e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Vizzolo Predabissi. Fortunatamente non è in pericolo di vita. I militari hanno sequestrato l'arma bianca utilizzata dal 26enne, un coltello lungo 34 centimetri.