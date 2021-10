San Felice del Benaco, padre uccide la figlia 15enne con un colpo di fucile partito accidentalmente Tragedia nel Bresciano dove un uomo di 57 anni ha ucciso la figlia di 15 con un colpo di fucile partito pare accidentalmente. Sul posto i carabinieri che stanno ascoltando i presenti in casa al momento dell’accaduto. Per la giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare: secondo quanto comunicato, è morta sul colpo.

Immagine di repertorio

Tragedia a San Felice del Benaco, paese della provincia di Brescia. Un uomo di 57 anni, Roberto Balzaretti, in passato assessore del comune, ha ucciso la figlia di 15 con un colpo accidentale partito dal suo fucile. Secondo quanto filtrato finora, il padre della giovane vittima stava mostrando l'arma alla figlia Viola quando d'un tratto è partito il colpo rivelatosi fatale per la 15enne, morta sul colpo.

Parte un colpo accidentale: padre uccide la figlia con un fucile

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della giovane, e i carabinieri che per il momento ritengono l'episodio un incidente. Arrivato anche il pubblico ministero Francesco Carlo Milanesi che ha disposto il sequestro dell'arma mentre i militari stanno ascoltando i presenti all'interno dell'appartamento al momento dello sparo per poter ricostruire la dinamica dell'accaduto. Nelle prossime ore il pm aprirà un fascicolo con l'ipotesi di reato di omicidio colposo iscrivendo al registro degli indagati l'ex assessore Balzaretti, in carica dal 2014 nella Giunta formata da Paolo Rosa al suo secondo mandato.

Notizia in aggiornamento.