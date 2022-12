Saluti romani al corteo in memoria di Ramelli: tredici persone a processo, tra loro il leader di Casa Pound È stato disposto il processo per i saluti romani avvenuti alla manifestazione in onore di Sergio Ramelli. Tra gli imputati ci sono il leader di Casa Pound Gianluca Iannone e l’esponente Lealtà Azione Stefano Del Miglio.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono tredici le persone a processo sull'inchiesta relativa alla manifestazione del 29 aprile 2018, che è l'anniversario della morte del militante del Fronte della Gioventù Sergio Ramelli, dove sarebbero stati fatti dei saluti romani. Tra gli imputati ci sono il leader di Casa Pound Gianluca Iannone, l'ex vicesegretario nazionale di Forza Nuova Duilio Canu, l'esponente Lealtà Azione Stefano Del Miglio.

Il giudice dell'udienza preliminare Stefania Pepe ha così accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Francesca Crupi. Tutti e tredici dovranno rispondere dell'accusa di manifestazione fascista, che è un reato previsto dalla legge Scelba, e di incitamento "alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali", che è invece è stato introdotto dalla legge Mancino.

Le accuse della Procura

Durante le indagini, è emerso che tutti e tredici durante la manifestazione – che non era autorizzata e che ha visto la partecipazione di circa duemila persone – sarebbero stati fatti saluti romani e la "chiamata del presente" in ricordo proprio di Ramelli che è stato aggredito il 13 marzo 1975 e morto un mese e mezzo dopo. Questa manifestazione viene organizzata ogni anno e vede la partecipazione di estrema destra milanese.

La prima udienza – che si svolgerà davanti la terza sezione penale del tribunale – si svolgerà il prossimo 9 febbraio. A fine dicembre inizierà un altro processo per la manifestazione del 2019 e sempre per i saluti romani. Negli anni , i processi avvenuti dopo le manifestazioni dell'estrema destra, hanno portato a condanne e assoluzioni, non una linea giurisprudenziale unica.