“Sali in auto, ti do un passaggio”, poi lo aggredisce e gli ruba un orologio da 25mila euro: il video

Quattro ragazzi di 23, 24, 26 e 28 anni – il primo domenicano e gli altri tre italiani – sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per aver aggredito e rapinato un giovane di 35 anni danese di un orologio di lusso, dal valore di circa 25mila euro. Il fatto, secondo quanto emerge da una nota degli agenti, si sarebbe verificato il 2 ottobre scorso, intorno alle 5.30 del mattino, in pieno centro a Milano, tra via della Moscova e via Volta.

Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato Centro, sono partite dopo la denuncia del 35enne danese che avrebbe raccontato di essere stato avvicinato da un giovane all'uscita di una discoteca di corso Garibaldi. Questo avrebbe preteso, con insistenza, di offrirgli un passaggio sulla propria auto. Il 35enne, dopo aver accettato avrebbe seguito il giovane verso un luogo appartato di via della Moscova ma, a un certo punto, resosi conto del pericolo, ha deciso di cambiare strada e prendere via Volta.

Percorsi circa trecento metri, l’uomo sarebbe stato aggredito alle spalle da altre tre ragazzi, uno dei quali lo ha colpito con un violento calcio alla gamba facendolo cadere a terra. Strappato l'orologio, l’aggressore e i suoi due complici si sono allontanati di corsa da via Volta per poi scappare in auto.

Grazie al racconto della vittima e alla visione delle immagini di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a individuare i responsabili dell'aggressione. In particolare i due indagati di 24 e 28 anni, sono stati identificati anche grazie ad alcuni video pubblicati sui social, mentre per riconoscere gli altri indagati, il 26enne e il 23enne sono stati rilevanti i confronti con alcuni tatuaggi.