Rubava scooter, li smontava per poi spedirli in Africa: arrestato È stato arrestato un uomo a Milano con l’accusa di riciclaggio: la polizia ha trovato nel suo box otto scooter, smontati e pronti per essere spediti probabilmente in alcuni paesi dell’Africa. Oltre ai pezzi già imballati e numerati, sono stati trovate tre agende con delle ricevute di versamenti, degli appunti con i relativi valori commerciali dei mezzi e dieci carte di circolazione di altri dieci mezzi.

A cura di Ilaria Quattrone

Gli scooter recuperati (Fonte: Questura di Milano)

Avrebbe rubato degli scooter, li avrebbe smontati con l'intenzione di spedirli in Africa: un uomo di 46 anni è stato quindi arrestato nella giornata di ieri, giovedì 26 agosto, a Segrate, comune in provincia di Milano. Il 46enne dovrà rispondere dell'accusa di riciclaggio. La merce è stata recuperata durante la perquisizione di un box di proprietà dell'arrestato. Non è ancora chiaro a chi appartengano quei motoveicoli.

Trovati otto scooter pronti per essere spediti

Gli agenti del commissariato Monforte Vittoria hanno trovato nello spazio otto scooter rubati. Questi, sulla base delle indagini, sarebbero stati portati via negli ultimi trenta giorni a Milano. Erano stati smontati in sei parti ed erano stati imballati e numerati. Dall'attività investigativa è poi emerso che probabilmente l'obiettivo era quello di spedirli via nave in paesi del centro Africa. Durante la perquisizione, sono state trovate tre agende con delle ricevute di versamenti, degli appunti con i relativi valori commerciali dei mezzi e dieci carte di circolazione di altri dieci mezzi rubati a luglio.

A Milano un uomo aveva intestati a sé 181 veicoli

La vicenda ricorda un'altra scoperta n questi giorni: un uomo di 49 anni è stato denunciato per intestazione fittizia dopo che è stato scoperto aveva intestati a sé 181 veicoli che forse venivano utilizzati da altre persone per commettere reati. Tra i veicoli trovati, c'erano: 24 Bmw, trenta Audi, undici Mercedes, una Jaguar, una Jeep Grand Cherokiee, un Range Rover e diversi autocarri per un giro d'affari di 1,8 milioni di euro. Oltre alle auto, l'uomo era titolare di una partita Iva fittizia per la quale non aveva mai dichiarato alcun reddito e che serviva a sfruttare le agevolazioni previste per i passaggi di proprietà.