Rubati due topazi da un milione di euro in hotel, ma la dinamica del furto non convince Un commerciante di pietre preziose ha denunciato il furto di due topazi per oltre un milione di euro, durante una trattativa con dei falsi acquirenti. Una storia che non convince del tutto chi indaga: avrebbe infatti lasciato incustoditi i gioielli di sua spontanea volontà.

Un commerciante di pietre preziose, due falsi acquirenti. Ma qualcosa forse non torna. Un commerciante 47enne ha denunciato il furto di due topazi del valore di oltre un milione di euro, durante una trattativa in un hotel della periferia ovest di Milano (hotel The Hub in in via privata Polonia, zona Stephenson). Il furto sarebbe avvenuto quando il venditore, un americano residente in Italia, avrebbe però lasciato incustodite le pietre e sarebbe tornato in camera: una sbadataggine che lascia perplessi gli investigatori. Ad avere l'ultima parola, le telecamere dell'albergo.

La dinamica

Tutto accade a notte fonda, intorno alle due, dentro la hall dell'albergo. Schierati intorno a un tavolino ci sono il commerciante 47enne, proprietario dei preziosi milionari, e due sedicenti acquirenti: i tre si sono conosciuti su Instagram, dove era stato pubblicato l'annuncio della vendita, e sempre sulla piattaforma social hanno organizzato l'incontro notturno nell'albergo della periferia milanese.

Il primo espone i due topazi, appoggiandoli sul tavolino. Gli altri presenti li osservano, li rigirano tra le mani, ne esaminano il valore effettivo e l'autenticità. Ma a un certo punto, secondo quanto ha raccontato nella sua denuncia, l'americano si sarebbe allontanato per tornare in camera a prendere un'altra pietra ancora. Una volta tornato, non avrebbe trovato più niente: né le pietre, né i truffatori.

Leggi anche A Malpensa ora la cocaina arriva liquida e nascosta nelle bottigliette di olio e sciroppo

I dubbi

Una dinamica che non convince del tutto chi indaga: come può un professionista che commercia pietre di valore, e non certo un novellino, commettere una tale imprudenza? Il suo racconto è al vaglio degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della questura, che stanno analizzando i filmati delle telecamere dell’albergo per verificare la ricostruzione. Il venditore ha dichiarato un valore totale di oltre un milione di euro per i due topazi rubati. E dei due presunti truffatori, ancora nessuna traccia.