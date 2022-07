Rubata la vespa a Fabio Volo, l’appello ai ladri: “Vi prego non smontatela, la ricompro” È stata rubata la vespa dello scrittore, attore e conduttore Fabio Volo: il furto è avvenuto a Milano. Volo ha quindi voluto lanciare un appello ai ladri.

A cura di Ilaria Quattrone

"Un messaggio ai due ragazzi che l’hanno rubata e che di vedono nelle telecamere di sorveglianza se per caso vedete questo post io sarei felice di ricomprarla. Spero non la smontiate e vendiate a pezzi": a scriverlo sul proprio profilo Facebook è Fabio Volo, l'attore, scrittore e conduttore a cui hanno rubato la vespa a Milano. E proprio dopo aver subito questa terribile azione, ha voluto scrivere un post dove ha poi lanciato un appello.

I viaggi e i momenti indimenticabili

"Cara vespetta siamo stati insieme per quasi 30 anni. Brescia, Riccione, Barcellona, Puglia, Milano… quanti ricordi insieme quanta leggerezza mi ha regalato. Sapevo che a Milano prima o poi qualcuno ti avrebbe rubata ma non potevo chiuderti in un garage e passare ogni tanto a salutarti", scrive ancora lo scrittore che poi ci tiene a ringraziare la sua "amica indimenticabile".

L'appello ai ladri

Solo il 5 giugno scorso aveva condiviso una foto sulla sua Vespa con la descrizione "Noi motociclisti" e quasi due mesi dopo, ha subito il furto. Oltre a chiedere ai ladri di non smontare la vespa e di essere pronto a riacquistarla, il conduttore specifica di non voler raccontare ai suoi fan "l'umiliazione della denuncia" e anche della procedura.

Volo: Un piccolo dolore perché ero molto affezionato

Sostiene di non volerlo fare perché non è interessato alle polemiche: "Nel mondo ci sono problemi reali questa è solo una seccatura e un piccolo dolore perché ero molto affezionato", conclude. Il suo post ha ricevuto centinaia di commenti e condivisioni chissà che i ladri non siano riusciti a leggerlo e decideranno di restituire la refurtiva.