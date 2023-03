Rubata collezione di orologi di lusso al ristoratore dei vip: bottino da un milione e mezzo Furto milionario al ristoratore dei vip a Milano: sarebbero stati portati via 35 orologi tra Rolex e Pateck Philippe per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Furto al ristoratore dei Vip: nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 marzo a Milano alcuni ladri sono entrati in un appartamento, che si trova vicino piazza Risorgimento, portando via orologi per un milione e mezzo di euro e 95mila euro in contanti. La vittima è un ristoratore di 71 anni. L'uomo, oltre a essere proprietario di diverse società, è titolare di un ristorante che si trova in via Calvi. Il locale è noto per essere spesso frequentato da personaggi dello spettacolo.

Nessun segno di forzatura alla porta o alle finestre

Il ristoratore ha raccontato alle forze dell'ordine di essere uscito da casa intorno alle 20. Sarebbe infatti andato nel suo locale. Intorno a mezzanotte sarebbe tornato a casa. Appena arrivato davanti al suo appartamento, ha trovato la porta d'ingresso spalancata. Non ci sarebbero stati né segni di forzatura né segni sulle finestre.

L'uomo non avrebbe trovato casa a soqquadro. Avrebbe però notato che sarebbero stati portati via i 95mila euro in contanti, lasciati in due cassetti e che sarebbero proventi della sua attività di ristorazione, e una collezione di orologi Rolex e Pateck Philippe. Sarebbero in tutto 35 orologi per un valore di circa 1,5 milioni di euro.

La vittima ha immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e del commissariato Monforte-Vittoria: l'uomo avrebbe affermato di avere le certificazioni, ma di non esser assicurato. Gli investigatori sono ora al lavoro per cercare di risalire ai responsabili del furto. Nelle prossime ore si potrebbero avere già maggiori dettagli.