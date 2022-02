Rubano un mezzo per il trasporto di persone con disabilità e fanno cinque rapine in due ore: arrestati Due uomini sono stati fermati con l’accusa di aver commesso cinque rapine in due ore: i due avevano rubato un mezzo per il trasporto dei disabili in Piemonte e poi hanno commesso le cinque rapine tra Milano, Sesto San Giovanni e Cormano.

A cura di Ilaria Quattrone

Il mezzo rubato

Avevano rubato un mezzo per il trasporto delle persone disabili e poi hanno commesso cinque rapine: due persone sono state fermate e trasferite nel carcere di Monza. Il fermo è avvenuto martedì 15 febbraio nei confronti di un 24enne e un 25enne. Tutte le rapine sono state commesse nella stessa giornata tra le 7.10 e le 9.40 tra i comuni di Milano, Sesto San Giovanni e Cormano. I due dovranno rispondere delle accuse di rapine (appunto) e di ricettazione.

Le rapine tra Milano, Sesto e Cormano

La prima rapina è avvenuta a Milano: intorno alle 7.10, in via Turroni, i due avrebbero avvicinato una signora: le avrebbero bloccato il collo e puntato un coltello alla gola. Dopodiché, secondo le ricostruzioni degli investigatori, le hanno preso la borsa e sono scappati a bordo della monovolume. Dopo appena venti minuti, ne avrebbero commessa un'altra. Questa volta in via Don Guanella. La vittima è un ragazzo, al quale sono stati tagliati i pantaloni. I due gli hanno portato via il telefonino e il portafogli.

Alle 7.45 i due presunti responsabili si trovavano a Sesto San Giovanni: in via Croce i due hanno avvicinato un 13enne. Anche per lui hanno usato lo stesso modus operandi: gli hanno puntato un coltello e gli hanno preso il telefonino e il denaro. Alle 8.50, di nuovo a Milano: in via Padre L. Monti hanno rapinato un anziano signore. Lo hanno fatto cadere e gli hanno portato via il borsello con i documenti. L'ultima rapina è avvenuta a Cormano: alle 9.40, una signora è stata rapinata da tre uomini. Le hanno preso la borsa, due telefonini e 70 euro. Visto quanto successo, i poliziotti hanno iniziato a cercare i responsabili. Intorno alle 11.30 sono riusciti a trovare l'auto nell'area di servizio Lambro Sud.

Leggi anche Evacuato il Forum di Assago per una fuoriuscita di cloro dalle piscine: cinque persone in ospedale

Si cerca un terzo uomo

Gli agenti hanno fermato due uomini e li hanno portati nel carcere di Monza. Con loro c'era anche una terza persona che però è riuscita a scappare. Durante la perquisizione del veicolo, è stata trovata parte della refurtiva che è stata restituita. Inoltre hanno restituito anche il veicolo ai legittimi proprietari: il mezzo è stato rubato a Omegna, comune in provincia di Verbania: era stato acquistato per il trasporto di un famigliare grazie a una colletta effettuata dai cittadini di Omegna.