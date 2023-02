Rubano trenta bancali di tonno in scatola con un tir: denunciati A Codogno due uomini hanno provato a rubare trenta bancali di tonno in scatola con un tir: sono stati fermati e denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Due uomini di 47 e 54 anni sono stati denunciati con l'accusa di furto e ricettazione in concorso per aver rubato un rimorchio con trenta bancali di tonno in scatola a Codogno, comune in provincia di Lodi. Sulla base della ricostruzione dei carabinieri di Lodi sembrerebbe che i due siano entrati in un piazzale di un'azienda di logistica con un tir rubato e abbiano poi agganciato il rimorchio.

Il carico rubato ha un valore di circa centomila euro. Una volta preso, hanno provato a scappare. Sono stati però inseguiti, fermati e denunciati.

La dinamica

L'episodio risale al pomeriggio di ieri, giovedì 23 febbraio. Intorno alle 13, la coppia ha commesso il reato. Dopo aver agganciato il rimorchio, si sono diretti verso la strada provinciale 234. Gli addetti, non appena si sono resi conto di quanto accaduto, hanno lanciato l'allarme. I carabinieri della stazione di San Colombano al Lambro hanno capito dove si trovasse il tir con il carico.

Lo hanno fermato lungo la strada provinciale 19 all'altezza del cimitero di Graffignana a circa 25 chilometri dal luogo del furto. Appena si sono resi conto della presenza dei carabinieri, hanno deciso di abbandonare il camion e hanno provato a scappare a piedi attraverso i campi. Tutto inutile: i militari sono riusciti a raggiungerli e fermarli.

Sul tir sono state trovate alcune targhe clonate e un jammeér: si tratta di uno strumento per disturbare le frequenze radio/gps dell’antifurto satellitare. Dagli approfondimenti è emerso che i due hanno alcuni precedenti alle spalle e che il camion che hanno utilizzato era stato rubato lo scorso 15 novembre a Monza.