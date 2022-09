Rubano l’incasso da 17mila euro di una festa paesana: si cercano i malviventi Due ladri hanno rubato tutto l’incasso di una festa paesana che ammonta 17mila euro per poi darsi alla fuga su un’auto. Due volontari hanno cercato di fermarli in moto senza riuscirci.

Una festa paesana che non ti aspetti a Carvico, in provincia di Bergamo. In tarda sera i due ladri hanno rubato tutto l'incasso che ammontava a 17mila euro per poi darsi alla fuga su un'auto. Come riporta l'Eco di Bergamo, tutto è accaduto dopo la chiusura della manifestazione il cassiere dell'evento si è trovato il baule della macchina aperta e con l'incasso della serata sparito. Proprio nel baule della macchina i soldi erano stati messi in auto per essere al sicuro.

Due ragazzi hanno cercato di fermarli

I malviventi subito dopo aver visto i soldi nel baule hanno agito in pochi minuti. A cercare di fermarli sono stati due ragazzi tra i volontari della manifestazione lanciati all'inseguimento della moto. I criminali sono stati fermati a Medolago: purtroppo poi i malviventi hanno seminato i due inseguitori. Il sospetto è che la banda teneva d'occhio da più giovani la festa: si è pensato che si stavano attendendo per colpire e stava tenendo d'occhio la manifestazione da giorni. Ora spetta ai carabinieri mettersi alla caccia dei responsabili del furto.

