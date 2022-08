Ladri rubano l’incasso del ristorante (solo 60 euro), ma uno si fa male e vengono presi Tentato furto a Muggiò, provincia di Monza e Brianza. Uno dei due ladri è stato già arrestato lo scorso maggio per un furto simile e sempre ai danni di un ristorante di Muggiò.

A cura di Enrico Tata

Rubano i soldi contenuti nella cassa del ristorante, ma uno dei due ladri si fa male rompendo un vetro e perde molto sangue. I carabinieri li bloccano a pochi metri di distanza dal locale. È successo a Muggiò, comune in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Desio, che hanno arrestato i due ladri in flagrante. Si tratta di due uomini di 38 e 34 anni, entrambi residenti a Muggiò.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno sfondato la vetrina di un ristorante del paese, ma durante l'operazione uno dei ladri si è ferito. Il vetro era infranto e presentava evidenti tracce di sangue. Poco lontano, sono stati trovati i due ladri e uno aveva una vistosa ferita al braccio. Insomma, nessun dubbio sulla loro colpevolezza. Con sé avevano un misero bottino, circa 60 euro in contanti prelevati dalla cassa del locale. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato al pronto soccorso.

A dare l'allarme, nel corso della notte di oggi, sabato 20 agosto, è stata una donna, che ha visto i due uomini in strada e ha sentito forti rumori provenire dal ristorante. In pochi minuti i carabinieri sono arrivati sul posto e hanno proceduto all'arresto dei ladri. Uno dei due, stando a quanto si apprende, è stato già arrestato lo scorso maggio per un furto simile e sempre ai danni di un ristorante del paese di Muggiò. In seguito il giudice di Monza ha convalidato l'arresto e ha disposto per entrambi i domiciliari in attesa del giudizio.