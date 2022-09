Furto alla festa dell’Inter dei Record nella villa di Ernesto Pellegrini, rubata una bici da migliaia di euro Un furto è andato in scena durante la festa organizzata da Ernesto Pellegrini, ex presidente dell’Inter, nella sua villa. Alcuni malviventi hanno rubato una bici ad uno degli invitati.

Parte degli invitati alla festa (Foto Twitter di Aldo Serena)

Back in the days a casa di Ernesto Pellegrini, l'ex presidente dell'Inter dei Record, quella che, vantando in rosa giocatori come Zenga, Matthaus, Ferri, Bergomi, Serena e Berti, vinse il campionato del 1989 e la Coppa Uefa del 1991. Proprio il successo in coppa è stata la scusa per festeggiare il trentennale della vittoria due anni dopo lo scoppio della pandemia nella villa in zona San Siro di Pellegrini.

Furto alla festa dell'Inter dei Record: rubata una bici Stark

Tra gli invitati, tutti i più grandi protagonisti di quegli anni. Presenti alle tavolate anche Alessandro Bianchi e Beppe Baresi, Andy Brehme e Jurgen Klinsmann, mentre non sono riusciti a fare capolino Zenga, Matthaus e Battistini, oltre a mister Trapattoni. Tra gli invitati alla speciale cena, anche il direttore della Casa Sollievo della Sofferenza (ospedale religioso di San Giovanni Rotondo) Michele Giuliani, il quale si è accorto del furto in corso della sua bicicletta Stark in carbonio del valore di migliaia di euro dalla sua auto.

I malviventi rintracciati in via Ricciarelli

I malviventi stavano caricando sul loro veicolo la preziosa due ruote quando sono stati sorpresi da Giuliani che è riuscito a prendere il numero di targa dell'auto prima che questa si dileguasse qualche istante più tardi. Immediata la chiamata al 112 con l'arrivo di un paio di volanti della polizia intorno alle 20. Le prime ricerche dei poliziotti sono andate a vuoto, ma grazie al numero di targa, gli agenti sono riusciti a risalire al veicolo e trovarlo nei pressi di un appartamento in via Ricciarelli in cui vivono, abusivamente, quattro rom di origine slava.

Quattro denunciati per ricettazione

All'interno dell'abitazione, i poliziotti hanno trovato la bici sottratta a Giuliani la cui presenza non è stata giustificata in alcun modo dagli indagati che non hanno opposto resistenza all'arrivo degli agenti. I quattro (38 anni il più anziano, 20 il più giovane) sono stati denunciati a piede libero per ricettazione in attesa di capire quanti di loro abbiano partecipato attivamente al furto nella villa di Pellegrini. La bici Stark è stata restituita al suo proprietario e la serata di festa con l'Inter dei Record è potuta proseguire.