Ruba più di cento confezioni di zafferano all'Esselunga di via Washington a Milano: il bottino vale 610 euro Ha rubato 113 confezioni di zafferano (dal valore di 610 euro) dagli scaffali del supermercato e spintonato l'addetto alla sicurezza mentre tentava di scappare. È successo mercoledì pomeriggio all'Esselunga di via Washington: il responsabile, 40 anni, è stato arrestato per rapina impropria dai carabinieri.

Aveva addosso oltre cento confezioni di zafferano, ben 113 bustine. Solo e unicamente zafferano. Poi, una volta scoperto, ha spintonato il vigilante del supermercato e ha tentato la fuga. È successo intorno alle 18 di mercoledì all'Esselunga di via Washington a Milano: a finire in manette è stato un uomo di 51 anni con precedenti per rapina.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano, intervenuti immediatamente sul posto, hanno trovato il 51enne mentre veniva trattenuto dall'addetto alla sicurezza del supermercato: l'uomo dopo aver preso le confezioni dagli scaffali, per un valore totale di 610 euro, stava provando a scappare con il suo bottino. Ma è stato fermato dalle forze dell'ordine: per lui sono scattate le manette con l'accusa di rapina impropria. I militari l'hanno poi trasferito nella caserma Montebello. Nella colluttazione nessuno è stato ferito, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.