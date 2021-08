Ruba gioielli e contanti per 50 mila euro in un hotel a Milano, arrestato Un 29enne pregiudicato di origine cilena sarebbe l’autore del furto da 50 mila euro ai danni di due turisti tedeschi, avvenuto lo scorso 12 maggio in un hotel del centro storico a Milano. L’uomo è stato fermato a Roma e potrebbe essere responsabile di un secondo furto simile avvenuto sempre nel capoluogo lombardo.

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto: Questura Milano

Ieri gli agenti della Polizia hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per furto aggravato nei confronti di un pregiudicato 29enne di origine cilena. Sarebbe lui l'autore di un furto da 50 mila euro avvenuto lo scorso 12 maggio a Milano. L'uomo, secondo l'accusa a suo carico, avrebbe rubato contanti, computer e gioielli a due turisti tedeschi in vacanza che alloggiavano in un hotel del centro storico nel capoluogo lombardo.

Il 29enne si trovava vicino all'hotel il giorno del furto

Il ladro, dalla ricostruzione delle immagini dei sistemi di video sorveglianza dell'albergo e di altre strutture pubbliche e private della zona, sarebbe arrivato a bordo di un'automobile a noleggio, intestato a una donna peruviana incensurata, che è poi risultata essere la compagna dell'arrestato. Dall'analisi del traffico telefonico i poliziotti avrebbero accertato in maniera inequivocabile la presenza del 29enne nei pressi dell'hotel il giorno del furto, nonostante avesse invece riferito di trovarsi nella sua abitazione a Gorgonzola, nel Milanese.

La misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari di Milano su richiesta del pubblico ministero Francesca Crupi, è stata eseguita ieri a Roma con la collaborazione della locale Squadra Mobile. L'uomo è stato fermato mentre si trovava in una pizzeria della capitale. È stata perquisita anche la stanza di un albergo dove l'uomo stava temporaneamente alloggiando. Il 29enne, con precedenti per reati specifici, sarebbe anche sospettato di essere l'autore di un furto simile in un bed and breakfast sempre del centro di Milano.